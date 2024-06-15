Eskişehir’de iki gün önce Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana gelen olayda, Osmaniye’den Eskişehir’e gelen Osman Nuri Keskin, 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

"KIZIM BENİ ANNESİYLE BARIŞTIRMADI"

Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri Keksin, verdiği ifadesinde şunları şunları söyledi: “Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum.”