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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını ve torununu katletti! İşte caninin ifadesi!V | Son dakika haberleri

        Kızını ve torununu katletti! İşte caninin ifadesi!

        Eskişehir'de, önceki gün, 31 yaşındaki Merve Karabaş ile 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş, evlerinin önünde, Osmaniye'den gelen genç kadının babası Osman Nuri Keskin tarafından, sırtlarından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cani dedenin ilk ifadesi ortaya çıktı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:03
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        Kızını ve torununu katletti! İşte caninin ifadesi!
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        Eskişehir’de iki gün önce Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana gelen olayda, Osmaniye’den Eskişehir’e gelen Osman Nuri Keskin, 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

        CANİ DEDE EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        İHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir’e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri Keskin, Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri Keskin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "KIZIM BENİ ANNESİYLE BARIŞTIRMADI"

        Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri Keksin, verdiği ifadesinde şunları şunları söyledi: “Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum.”

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