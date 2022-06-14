Kızının bıçakladığı anne: Beni kurtarın 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta, tartıştığı kaza tarafından bıçaklanan anne ağır yaralandı. Annenin kızından kaçıp, kanlar içinde sokakta yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Hamide G. ve kızı Esra G. arasında birlikte yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, annesinin kendisini darp etmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı.

ANNE AĞIR YARALANDI

Apartmanın kapısının önüne yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı. Üç ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ALLAH RIZASI İÇİN BENİ KURTARIN'

Kadının yaşadığı dehşetle ilgili konuşan esnaf Mehmet Gülmez, "Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.