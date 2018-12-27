Kızıyla oynamak için çok iri olduğunu düşünen kadın 46 kilo verdi

Kızıyla kumda oynarken nefes alıp vermekte güçlük çektmeye başlayan Carlos, "O günlerde çok uyuşuktum. Büyüyen çocuğum için iyi durumda olmak istedim. Kendimi kontrol etmem gerektiğini, çocuğum için bir adım atmam gerektiğini hissettim" dedi. Kızıyla oynamak için fazla iri olduğunu hissettikten sonra kilo vermeye karar veren Christine Carlos, bir yılda yaklaşık 46 kilo verdi