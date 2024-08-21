Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi.

M.Ş.A. (45) yönetimindeki TIR ile Medeni İba (52) yönetimindeki kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GERİYE DÜĞÜN DAVETİYESİNDEKİ İSİMLERİ KALDI Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00’deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çiftinden geriye düğün davetiyeleri kaldı. Kazada ayrıca çiftin kızları Neslihan İba ile Medeni İba’nın kız kardeşi Mensuriye Güler de hayatını kaybetmişti.

KAZAYLA İLGİLİ İDDİA; HATALI SOLLAMA Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gözaltındaki sürücü M.Ş.A.’nın işlemleri devam ediyor. Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamaya göre; Medeni İba’nın sollama yaptıktan sonra TIR’la karşı karşıya geldiği, sürücü M.Ş.A.'nın TIR’ı sağa kırmasına rağmen kazanın gerçekleştiği belirtildi. YAN YANA DEFNEDİLDİLER Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00’deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çifti ile kızları Neslihan İba ve Medeni İba’nın kız kardeşi Mensuriye Güler’in cenazeleri Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi’ne getirildi. Cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.