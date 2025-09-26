"KKKA'da 110 hastadan 10'u öldü"

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi. Üniversiteye bağlı bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şengönül, çalışmaları hakkında konuştu. Prof. Dr. Şengönül, her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında kırsal alanda ortaya çıkan ve ölümlere neden olan kene vakalarına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Şengönül, KKKA tedavisinde SCÜ Tıp Fakültesi'nin çevre hastanelere göre en deneyimli hastane olduğunu söyledi.

"VAKALARIN 37'Sİ ÇOCUK"

Hasta sayısı ve ölüm oranlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Şengönül, "KKKA şüphesiyle bu sene 204 hasta hastanemize başvurmuş durumdadır. Bu sayının 110 tanesinde yapılan testleri pozitif çıkmıştır. Bunlardan 10 kişisi vefat etti. Bu da genelde son anda gelenler ya da keneyi kendisinin çıkarması sonucu ölenlerdir. Burada yüzde 90 oranında bir başarı var. 110 kişiden 100 kişinin hayatını kurtarmışız. Eskiden yüzde 90'ı ölümle sonuçlanıyordu. Türkiye'de bu başarı oranı hiçbir yerde yoktur. Bu konuda sağlık personelimiz ve hekimlerimiz uzmanlaştı. Bu vakaların 37'si de çocuktur" dedi. Kampüs içerisinde de bu yıl kene ile mücadele ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Şengönül, yıl boyunca ilaçlama yaptıklarını belirtti.