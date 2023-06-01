BDDK 26 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 498 milyar 727 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

26 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 100 milyar 558 milyon liralık artış yaşandı. Böylece 20 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu.

Söz konusu 20 haftada hesaplarda 1 trilyon 128 milyar 718 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZLER 3'E KATLANDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 30'un üzerine çıktı.