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Haberler Para KKM'de yükseliş yavaşladı
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KKM'deki yükseliş yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Böylece bugünkü kurla KKM 120 milyar doları aştı. 18 Mayıs haftasında KKM'de 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. 12 Mayıs haftasında 143 milyar 631 milyon lira ile rekor düzeyde bir artış kaydedilmişti

KKM'de yükseliş yavaşladı

BDDK 18 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Böylece bugünkü kurla KKM 120 milyar doları aştı.

18 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 51 milyar 414 milyon liralık artış yaşandı. Seçimden önce, yani, 12 Mayıs haftasında KKM'de 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşanmıştı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 19 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 19 haftada hesaplarda 1 trilyon 28 milyar 160 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZLER 3'E KATLANDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 30'un üzerine çıktı.

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