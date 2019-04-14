Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC),Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde müzik dersi alan L.Ö. adlı kız öğrenci, önceki gün, iddiaya göre, bölümle ilgili sorular sormak üzere bölüm başkanı olan Prof. Dr. Memduh Ö.'nün yanına gitti. L .Ö., bölüm başkanının yanından ayrılıp, cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

"DOSTANE OLARAK YANAKLARINDAN ÖPTÜM"

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Memduh Ö.'yü gözaltına aldı. Gazimağusa'da mahkemeye çıkarılan öğretim görevlisiyle ilgili bilgi veren polis, zanlının, derslerle ilgili ofisine giden öğrencisine sarılıp, öptükten sonra tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, Memduh Ö.'nün ilk ifadesinde, "Dostane olarak L.Ö.'nün yanaklarından öptüm" dediğini de aktardı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Memduh Ö.'nün, 3 gün gözaltında kalmasına karar verdi. Mahkeme sonrası DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) tarafından açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında, Memduh Ö.'nün, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Rektörlük, öğretim elemanını dava sonuçlanıncaya değin geçici olarak görevinden uzaklaştırdı. Bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm destek veriliyor. Üniversite olarak öğrencimizin yanındayız" denildi.