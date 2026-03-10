Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya KKTC, Rum liderinin Türkiye söylemlerini kınadı | Dış Haberler

        KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum liderin Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 01:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC, Rum liderinin Türkiye söylemlerini kınadı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY lideri Hristodulidis'in, KKTC'ye F16 uçaklarının konuşlandırılması sonrası Türkiye ile ilgili söylemlerine tepki gösterildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kıbrıs Adası'nı 1963-1974 yılları arasında kan gölüne çeviren Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı mezalim sonucu yaşanan acılar, Kıbrıs Türk halkının belleğindeki yerini muhafaza etmektedir."

        GKRY'nin yaptığı askeri iş birlikleri sonucu Kıbrıs'ı bir kez daha tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de anavatan Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’daki askeri varlığı, güvenliğin, barış ve istikrarın teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ve Türk askerinin sahadaki caydırıcı varlığının, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez hayati bir unsur olduğu vurgulanan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, GKRY'nin Nikos Hristodulidis döneminde hızla silahlandığına işaret edildi.

        Açıklamada, GKRY’nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri işbirliklerinin bölgedeki dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığı ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de güvenlik açısından hedef haline gelmesine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in anavatan Türkiye’nin KKTC'ye konuşlandırdığı, F-16’larla ilgili açıklamasını ve 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta işgalci güç olduğu' yönündeki iddiasını şiddetle kınıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        9 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB'ye  yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla aralarında görevden alınan İBB Başkanı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı