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Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

Mısır tapınağının altında bulunan gizemli tünel uzun süredir kayıp olan Kleoptra’nın mezarına ait olabilir.

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  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    KLEOPATRA'NIN MEZARINA ULAŞILABİLİR!

    Gizemli tünel Mısır tapınağında bulunan tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1.8 metre, uzunluğu ise yaklaşık olarak 1.4 kilometre. Arkeologlar tarafından “geometrik bir mucize” olarak nitelendirilen tünel Kleoptra’nın mezarına ait olduğu düşünülüyor.
  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    Yerin 13 metre altında ortaya çıkarılan tünelin içerisinde heykeller, Kleopatra ve Büyük İskender’in isimlerinin bulunduğu madeni paralar bulundu.

    Yapılan Keşif Dr. Kathleen Martinez önderliğinde San Domingo Üniversitesi’ne ait Mısır Domonik arkeolojik görevinin bir parçası.
  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    Geçen hafta, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı başarılı görevi açıkladı. Tünel İskenderiye’nin batısında bulunan Tapozeries Magna Tapınağı’nın altında bulundu.

    Programın başında bulunan Martinez, Heritage Key’e konuştu  "Burası Kleopatra'nın mezarı için mükemmel bir yer. Mısır'ın son kraliçesinin oraya gömülme ihtimali yüzde bir varsa, onu aramak benim görevim. Mezarı keşfedersek, 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak” dedi.
  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    Kleopatra MÖ. 70 veya 69 yılında doğduğuna inanılıyor ve Mısır’ı neredeyse 30 yıl boyunca ortak olarak yönetti.

    Kleopatra’nın ölümünün ardından Mısır, Roma’nın egemenliği altına alındı. 3.000 yıldan uzun süren Eski Mısır egemenliği sona erdi.
  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    Mısır’ın son kraliçesi olan Kleopatra tarihin en ünlü kadın yöneticilerinden birisidir. Kleopatra’nın mezarının nerede olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor.

    Martinez tünel içerisinde Mısır tanrılarından kalıntılar bulunduğunu belirtti. Tünelin bir kısmı ise arkeologlara göre Akdeniz’in altında kalıyor.
  • Kleopatra'nın gizemli mezarı bulundu mu? Kleopatra'nın mezarı Mısır tapınağının altında mı?

    Tapınağın içerisinde madeni paralar ve önemli eserler bulunuyor. Martinez ayrıca sadece başı bulunan heykel ve Tanrıça İsis’in heykeli olduğunu bulduklarını duyurdu.

     

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