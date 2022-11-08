Mısır’ın son kraliçesi olan Kleopatra tarihin en ünlü kadın yöneticilerinden birisidir. Kleopatra’nın mezarının nerede olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor.

Martinez tünel içerisinde Mısır tanrılarından kalıntılar bulunduğunu belirtti. Tünelin bir kısmı ise arkeologlara göre Akdeniz’in altında kalıyor.