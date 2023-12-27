Kobra Murat'ın hastalığı bağırsak çatlaması nedir? Bağırsak çatlamasının belirtileri nelerdir?

Roman müziğinin sevilen isimlerinden olan Kobra Murat, Belçika dönüşü uçakta ani bir rahatsızlık yaşadı. Bağırsak çatlaması yaşadığını öğrenen Kobra Murat ölüm riski bulunan bir ameliyata alınacağını ifade ederek sevenlerinden dua istedi. Peki, bağırsak çatlaması nedir, belirtileri nelerdir? Bağırsak çatlaması nasıl tedavi edilir?

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BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDİR?

Bağırsak çatlaması, tıbbi adıyla intestinal perforasyon, bağırsak duvarının herhangi bir sebeple delinmesi veya yırtılması durumudur. Bu durum, sindirim sistemi içeriğinin karın boşluğuna sızmasına neden olabilir, bu da ciddi enfeksiyonlara ve peritonit adı verilen bir duruma yol açabilir.