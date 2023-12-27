Kobra Murat'ın hastalığı bağırsak çatlaması nedir? Bağırsak çatlamasının belirtileri nelerdir?
Kobra Murat olarak da bilinen ünlü şarkıcı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta ani bir rahatsızlık geçirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kobra Murat'ın "bağırsak çatlaması" yaşadığı ifade edildi. Peki, bağırsak çatlaması nedir, belirtileri nelerdir?
Roman müziğinin sevilen isimlerinden olan Kobra Murat, Belçika dönüşü uçakta ani bir rahatsızlık yaşadı. Bağırsak çatlaması yaşadığını öğrenen Kobra Murat ölüm riski bulunan bir ameliyata alınacağını ifade ederek sevenlerinden dua istedi. Peki, bağırsak çatlaması nedir, belirtileri nelerdir? Bağırsak çatlaması nasıl tedavi edilir?
BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDİR?
Bağırsak çatlaması, tıbbi adıyla intestinal perforasyon, bağırsak duvarının herhangi bir sebeple delinmesi veya yırtılması durumudur. Bu durum, sindirim sistemi içeriğinin karın boşluğuna sızmasına neden olabilir, bu da ciddi enfeksiyonlara ve peritonit adı verilen bir duruma yol açabilir.
BAĞIRSAK ÇATLAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bağırsak çatlamasının belirtileri şu şekildedir;
Şiddetli karın ağrısı,
Ateş,
Bulantı,
Kusma,
Karın bölgesinde şişlik.
BAĞIRSAK ÇATLAMASI NEDENLERİ
Bağırsak çatlamasının en yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:
Ülseratif Kolit veya Crohn Hastalığı gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları,
Yutulan veya başka şekillerde bağırsağa giren yabancı cisimler,
Bazı tıbbi müdahaleler veya cerrahi işlemler sırasında yanlışlıkla bağırsak duvarının zarar görmesi,
Karın bölgesine alınan darbeler veya kazalar,
Kan akışının azalması (iskemi) veya diğer faktörler bağırsak duvarının zayıflamasına ve yırtılmasına sebep olabilir.