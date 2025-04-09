Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı 2025: Koç Holding temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar verilecek?
Koç Holding A.Ş., 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacak. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı yer aldı. Karar ile birlikte temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği netlik kazandı. Bu gelişme sonrası Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hisse başı kaç TL verilecek? İşte, 2025 KCHOL Koç Holding temettü ödeme tarihi…
Koç Holding A.Ş., 2024 yılı net dönem karından hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, temettü ödeme tarihi ve yatırımcıların hesaplarına geçiş tarihi bilgisine yer verildi. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler ise "2025 KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı…
KOÇ HOLDİNG TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Koç Holding’in 2024 yılı net dönem kârından hissedarlarına temettü dağıtma kararı Genel Kurul’da onaylandı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025 olacak.
Koç Holding’in 2024 yılı net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 99 azalarak 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.
Şirketin bu yılki temettü dağıtımı, azalan kâra rağmen hissedarlarına nakit kar payı verme kararını koruduğunu gösteriyor.
KOÇ HOLDİNG HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Şirket, pay başına brüt 6,88 TL, net 5,848 TL nakit kar payı dağıtacak.
Koç Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu’nun ekteki kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."
Hissedarlar, 10 Nisan itibarıyla temettü haklarını kullanabilecek, ödemeler ise 14 Nisan’da hesaplarına geçecek.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.