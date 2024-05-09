Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Koç Metalurji halka arzına onay verdi. Halka açıklık oranı yüzde 27,47 olarak açıklanan Koç Metalurji 'KOCMT' BİST koduyla halka arz olacak. Söz konusu halka arza katılımayı düşünen yatırımcılar, Koç Metalurji talep toplama tarihlerini gündemine aldı. Peki, "Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu?" İşte Koç Metalurji halka arz tarihleri...