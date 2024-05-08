Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından organize edilen Ulusal Staj Programı başvuruları 12 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar gözünü Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bu yıl 415 bin kişinin başvuru yaptığı programda, stajyer havuzu işverenlerin erişimine sunuldu. İşte Ulusal Staj Programı'nın açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bir programdır. Peki, "Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?
Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bir programdır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,
Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyen adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi internet sitesi olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/pages/authentication/login üzerinden, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine girii yaparak, başvuru yapabilirler.
İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI
Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor.
Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek.
Program gençlerin istihdamına da katlı sağlıyor.