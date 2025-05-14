KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel, zoolog Gregg ve yirmi bir yaşındaki öksüz Jill Young, dört metrelik goril 'Joe'yu Afrika`da kaçak avcılar tarafından öldürülmeden önce kurtarırlar. Joe, yeni evi olan California hayvan rezervinde de güvende değildir. Geçmişinden gelip onu takip eden kaçak bir avcı, onu çalmak ve tehlikeli türler karaborsasında satmak istemektedir.. Tehlikede olduğunu anlayan Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Jill ve Gregg ise otoriteler tarafından öldürülmeden ve işler arapsaçına dönmeden önce onu bulup, bir kez daha hayatını kurtarmaya çalışacaklardır.