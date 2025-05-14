Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe ne zaman çekildi?
Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filmi 14 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Lawrence Konner, Mark Rosenthal, Merian C. Cooper'un üstlendiği film, Ron Underwood tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Koca Bebek Joe filmi konusu ve oyuncuları...
Koca Bebek Joe bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Bill Paxton, Charlize Theron, Rade Šerbedžija, Naveen Andrews, Peter Firth, Regina King ve David Paymer'in paylaştığı film 1998 yılında vizyona girdi. Peki, "Koca Bebek Joe filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Güzel, zoolog Gregg ve yirmi bir yaşındaki öksüz Jill Young, dört metrelik goril 'Joe'yu Afrika`da kaçak avcılar tarafından öldürülmeden önce kurtarırlar. Joe, yeni evi olan California hayvan rezervinde de güvende değildir. Geçmişinden gelip onu takip eden kaçak bir avcı, onu çalmak ve tehlikeli türler karaborsasında satmak istemektedir.. Tehlikede olduğunu anlayan Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Jill ve Gregg ise otoriteler tarafından öldürülmeden ve işler arapsaçına dönmeden önce onu bulup, bir kez daha hayatını kurtarmaya çalışacaklardır.
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Naveen Andrews
Bill Paxton
Charlize Theron
Regina King
Rade Serbedzija
Mika Boorem
Peter Firth
David Paymer
Robert Wisdom
Geoffrey Blake
Christian Clemenson
Lawrence Pressman
Linda Pur
Cory Buck
Marilyn Monrovia