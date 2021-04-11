Tehdit mesajlarının ardından bıçakla saldırdı 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından önce tehdit edilip, ardından darp edilen Sevgüzel M., bıçak darbesinden montu sayesinde kurtuldu. KADES ihbarı sonrası polis ekipleri olay yerine gelip, kadını koruma altına aldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Selamet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet M. (40) tarafından uzun süredir tehdit edildiğini ifade eden Sevgüzel M. (39) isimli kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. O sırada şans eseri montuna isabet eden bıçak darbesi, kadının hayatını kurtardı. Olayın ardından saldırgan koca kayıplara karıştı.

TEHDİT MESAJLARINI GÖSTERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KADES sistemi ile polise ulaşan kadın için ekipler seferber oldu. Saldırıya uğrayan kadın polis ekiplerince korumaya alındı. Kendisine bıçakla saldıran ve yumruk atan kocasının daha önce 1 yıl cezaevinde kaldığını ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğunu söyleyen gözü yaşlı kadın, eşi tarafından gönderilen ölüm tehdidi içeren mesajları gazetecilere gösterdi.

Yaşananlar sonrası eşinden şikâyetçi olan kadın polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ise, Ahmet M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.