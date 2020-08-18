Koca engerek yılanın boyu ne kadardır? Koca engerek yılanının özellikleri nelerdir? soruları vatandaşların gündeminde. Dünyanın en zehirli yılanları arasında sayılan koca engerek yılanı bu kez Malatya'da görüldü. Bakanlık tarafından merkez av komisyonu kararlarında koruma altına alınan türler arasında yer alan yılan, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İşte koca engerek yılanı ile ilgili detaylar...

KOCA ENGEREK MALATYA'DA GÖRÜLDÜ

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan ‘Koca engerek’, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Boyu bir metreden fazla olan koca engerek yılanı Kuluncak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Koca engerek yılanının doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olduğu biliniyor.

Bakanlık tarafından merkez av komisyonu kararlarında koruma altına alınan türler arasında yer alan yılan, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yılanı bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi, kısa bir görüntü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

KOCA ENGEREK YILANI BOYU VE ÖZELLİKLERİ

Koca engerek (Vipera lebetina),engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü.

Sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olur. Sırtta bazı yerlerde birleşik koyumsu benekler (bazen belirsiz) bulunur. Bunların yanında (sırtın ortalarında) kenarları koyu renkli, iç kısımları tuğla kırmızısı ya da sarı renkte benekler de bulunur. Başın üst kısmında bazen küçük siyah benekler bulunabilir. Kuyruk ucu sarımsı, beyazımsı ya da pembemsi olan karın bölgesinde nokta halinde siyah benekler bulunur.

Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Avlarını sabahın erken saatlerinde ya da geceleyin avlarlar. Yemeden önce zehirleyerek öldürürler. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar gündüzlerini daha çok dinlenerek geçirirler. Genel olarak canlı doğururlar (5-7 kadar). Bazı bölgelerde de yumurtlarlar (4-7 kadar). Yumurta 1 ay içinde açılır. Boyları 150 cm kadar olabilir.

Ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşarlar. Yüksekliği 1500 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler ve Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinirler.