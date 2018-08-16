Başrollerinde Hakan Yılmaz ve Evrim Alasya'nın olduğu Koca Koca Yalanlar dizisi ilk bölümüyle izleyenlerin beğenisini topladı. İzleyen, izlemeyen herkesin dikkatini çeken dizinin oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. İşte Koca Koca Yalanlar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude), Sertan Erkaçan (Alp), Sacide Taşener (Hatice), Selen Domaç (Refika), Doğa Zeynep Doğuşlu (Ilgaz), Tolga Ortancıl (Fırat), Elif Dilara Güneş (Pınar), Bartu Mutlu (Umut), Berke Mutlu (Aliş), Müge Bayramoğlu (Ayşe), Beril Özcan (Rüya), Deniz Kılıç (Orhan), Furkan Bay (Emin)

Yapım: Limon Film Yönetmenler: Osman Taşçı - Burcu Alptekin Yapımcı: Hayri Aslan Senarist: Gül Abus Semerci Uygulayıcı Yapımcı: Esi Gülce Kutluata Görüntü Yönetmeni: Erhan Ergün

KOCA KOCA YALANLAR İLK BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet ve Müjgan üç çocuklarıyla sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Sosyal hayatları karı koca görüştükleri Nilgün ve Şahin, yakın arkadaşları Canan, Osman ile sınırlıdır. Ta ki mali müşavir olan Ahmet, hesaplarını tuttuğu mağazada çalışan Sude ile karşılaşıncaya kadar. Arkadaşı Şahin’in yüreklendirmesiyle Sude’nin peşine düşer. Müjgan kocasının başka bir kadının peşinden koştuğundan habersiz, mutlu mesut hayatını sürdürürken Ahmet ise gözünü karartmış, Sude ile yeni bir aşka yelken açmak üzeredir.

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