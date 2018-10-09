Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir. İşte Koca Koca Yalanlar'ın 9. son bölüme dair detayları...

KOCA KOCA YALANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D'de yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müjgan en büyük sınavını veriyor; kızı Ilgaz evi terk ediyor!

Ahmet'e olan duygularını yeniden fark eden Müjgan, soluğu onun evinde alır. Fakat Sude'nin kapıyı bornozlu bir şekilde açması Müjgan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zira Müjgan, nişanı terk eden Ahmet'in Sude ile barışmayacağını düşünür. Oysa gerçek çok farklıdır. Sude'nin oyunu, Ahmet ile aralarındaki buzları eritmelerine sebep olur. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir.

Ilgaz ise okuldaki müzik yarışmasına hazırlanır. İstediği kıyafet pahalı olduğu için Müjgan tarafından alınmaz. Bunu öğrenen Sude, şeytani bir planla Ilgaz'a istediği kıyafeti alır. Ilgaz'ın aklına gimreyi başaran Sude, karşısında hiç olmadığı kadar mücadeleci bir Müjgan bulur. Çocuklarının yakınında dolaşmasından rahatsız olan Müjgan, Ilgaz'a karşı giderek kontrolünü kaybeder. Bu süreci yönetemeyen Müjgan, hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Ilgaz evi terk eder ve Ahmet'ten sonra Ilgaz'ı da kaybeder.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Osman Taşçı - Burcu Alptekin'in üstlendiği Koca Koca Yalanlar dizisinin merakla beklenen 10. yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.

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