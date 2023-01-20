DHA'nın haberine göre; ilçelerin farklı noktalarında ölçüm ve inceleme yapan AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri kokunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

"KOKUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIK"

Derince ilçesinde kafe işleten Nurettin Mahmut, yayılan kötü konu nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde burada işlettiğimiz kafeyi açtığımızda yoğun bir koku vardı. Tam olarak ne olduğunu anlayamadık. İlk önce içeriyi kontrol ettik acaba bizden mi geliyor diye ama durum farklıymış her yerde aynı koku vardı. Müşterilerimiz de rahatsız oldu. Kokunun nereden geldiğini hala bilmiyoruz. Deniz tarafından geliyordu" dedi.