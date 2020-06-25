Kocaeli'de aranan 25 kişi yakalandı

AA

Operasyonda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere "yağma, yaralama, cebir tehdit hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, vergi usul kanununa muhalefet, ailenin korunması, tazyik hapsi, nafaka hükümlerine uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" gibi suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.