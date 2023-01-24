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Kocaeli'de bir fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi

Kocaeli'de bulunan bir fabrikadaki grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" için Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi

Kocaeli'de bir fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
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AA

Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli'de bulunan bir fabrikadaki grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendi.

AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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