Çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Akbal Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi'nde seyreden Cem Yel idaresindeki otomobil bilinmeyen nedenle Sarısu Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri ile AFAD dalgıçları sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydan çıkarılan otomobildeki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba ve oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: AA