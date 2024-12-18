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        Haberler Gündem Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarptı - Güncel haberler

        Drift yapan alkollü sürücü polis aracına çarptı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:47
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        Alkollü sürücü polis aracına çarptı
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        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda polis ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu

        İhtara uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü M.S.K, yaşanan kovalamacada İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı.

        Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücü MS.K'ye, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" "dur ihtirana uymamak" suçlarından 40 bin 178 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

        Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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