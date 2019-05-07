Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan Tütünçiflik Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Aydoğan(30) idaresindeki 03 L 2990 plakalı otomobil, önünde seyreden Rıfat İlkiz idaresindeki 06 GK 568 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Ahmet Aydoğan kazayı görerek duran sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Ahmet Aydoğan'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Aydoğan tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönünde 1 şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

HIZ İBRESİ 200'DE TAKILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin saatte 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Otomobilin içerisinde bulunan boş alkol şişesi ise dikkat çekti. Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu.

"ARABA DEVRİLECEK GİBİ OLDU"

Kaza anını anlatan TIR sürücüsü Rıfat İlkiz otomobil çarptığında aracının devrilecek gibi olduğunu belirterek, "Sağ şeritte seyrediyordum. Hızım 70-75 civarıydı. Takograf kağıdı orada, polis arkadaşlara da vereceğim. Araba devrilecek gibi oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. İlk başta lastik patladı sandım ama alakası yoktu. Bir anda frene basmayıp akışına bıraktım. Ne hızla geliyor, nasıl geliyor onu kestiremiyorum." dedi

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, aşırı hızlı olan otomobilin TIR'ı sağdan geçmeye çalıştığı ve bu sırada karşısına refüj çıkması sebebiyle kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında ise otomobilin içerisindeki yaralı sürücü görülüyor.