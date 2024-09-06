Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı konaklama tesisleri ve ikametlere götüren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli ile fuhuş yaptığı tespit edilen kadın yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi. Yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.