Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kocaeli'de kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan TIR'a çarparak ağır yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü
AA

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen A.C.E. idaresindeki TIR ile İ.T. yönetimindeki servisi midibüsü çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Gürkan Demir idaresindeki motosiklet, TIR'a arkadan çarptı.

Kazada motosiklet TIR'a sıkışırken kurye ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gürkan Demir, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
KGM KURA ÇEKİMİ TARİHlERİ 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
KURBAN BAYRAMI İKRAMEYİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak ve kaç TL ödenecek?
GÜNDEM Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına ek zam ve refah payı açıklaması! Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarına ek zam açıklaması! İşte muhtemel maaş senaryoları. ...
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM | 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi
GÜNDEM Memura zam müjdesi!
Seçim sandık görevlisi ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ve belli oldu mu, ne zaman verilecek?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru nasıl yapılır, ödemeleri nasıl yapılacak?
GÜNDEM İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
Öğrencilere ÖTV'siz ve vergisiz iPhone kampanyası! Gençler için vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve kaç ay vade olacak?
GÜNDEM Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ...
TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE! Yeni torba yasa maddeleri ne, içeriğinde neler var? 2023 Torba yasada EYT staj sigortası ve 3600 kısmi emeklilik var mı?
GÜNDEM Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.