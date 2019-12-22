AA

İstanbul Sancaktepe ve Bursa Uludağ başta olmak üzere bugün lodos fırtınasının da etkisiyle büyüyen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

AA'nın haberine göre, Arslanbey Mahallesi'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.