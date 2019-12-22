AA

Sancaktepe'de üç ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinde büyümeden söndürülürken, polis sabotaj şüphesiyle çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, 14.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kartal Sokağı'nda bulunan vatandaşlar, ormanlık alanda farklı noktalardan dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Üç ayrı yerde çıkan yangın büyümeden söndürülürken görgü tanıkları polise yangın esnasında ormanda şüpheli kişiler gördüklerini anlattı. Asayiş ve terör ekipleri sabotaj şüphesiyle konuyla ilgili çalışma başlattı.