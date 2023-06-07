AA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa ile tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozboğa bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bozboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bozboğa'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.