Kocaeli'de otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli Çayırova'da otomobil ile servis midibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
Cenk Y. idaresindeki otomobil, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta, Sezai B. idaresindeki servis midibüsü ile çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu ile servis midibüsündeki 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cenk Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.