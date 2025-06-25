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        Haberler Gündem Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kocaeli'de oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada dizi oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz'i (25) darbettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:55
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        Oyuncu Akdeniz'i darbeden 2 kişi gözaltına alındı
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        Otoyolun Gebze kesimi Sultan Orhan Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz, iddiaya göre kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başladı.

        Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akdeniz, kamyondan inen 2 kişi tarafından darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan Akdeniz'i Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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