İHA

Kocaeli'de Erdem K. (26), kendisinden ayrılmak isteyen Cansu Güneş'i (26) konuşmak için götürdüğü ormanlık alanda tabanca ile öldürdü.

Olay, 4 Şubat günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ticari taksi şoförü olan Erdem K., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş'i konuşmak için arabasına çağırıp, olayın meydana geldiği alana götürdü. Burada bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem K., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Cansu Güneş'e 5 el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Erdem K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA POLİSE TESLİM OLDU

Genç kadını tabancayla katleden Erdem K. ise, olayın ardından İstanbul Tuzla'da polis merkezine giderek teslim oldu. Erdem K. emniyette verdiği ifadesinde, bir süredir ilişki yaşadıkları sevgilisiyle olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine Cansu Güneş'in telefonunu kurcaladığını ve kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek, genç kadını ormanlık alana götürdüğünü ve silahla ateş ettiğini söyledi.

Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cansu Güneş ise, yapılan otopsinin ardından Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.