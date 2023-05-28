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AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde ismi henüz belirlenemeyen kişi ile Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ö.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.Y, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edilen kadın tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.