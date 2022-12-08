Kocaeli GSYH'de ilk sırada yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Kocaeli GSYH'de ilk sırada yer aldı

İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, Kocaeli, 153 bin 479 lirayla, 2021'de kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) İstanbul'u geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Kocaeli'yi 140 bin 698 lira ile İstanbul ve 132 bin 803 lira ile Tekirdağ izledi

Kocaeli GSYH'de ilk sırada yer aldı
Kocaeli GSYH'de ilk sırada yer aldı
0:00 / 0:00
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 667 milyar 142 milyon lira ve yüzde 9,2 payla Ankara, 462 milyar 152 milyon lira ve yüzde 6,4 payla İzmir izledi.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2021'de toplam hasılanın yüzde 54,4'ünü oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 6 milyar 99 milyon lirayla Tunceli, 4 milyar 968 milyon lirayla Ardahan ve 3 milyar 861 milyon lirayla Bayburt yer aldı.

13 İL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Söz konusu dönemde Kocaeli kişi başına GSYH'de İstanbul'u geride bırakarak 153 bin 479 lira ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 140 bin 698 lira ile İstanbul ve 132 bin 803 lira ile Tekirdağ izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 lira ile Van, 27 bin 48 lira ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2021'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE LİDER KONYA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021'de cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,6, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 60,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,9, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Konya yüzde 6 payla tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe, Ankara da yüzde 42,3 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul, 2021'de hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,9 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 33,7 oldu. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 18,8 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

YILLIK GSYH 17 İLDE ORTALAMANIN ÜZERİNDE ARTTI

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarken 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre 2021'de en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 26,5 ile Antalya, yüzde 20 ile Tekirdağ ve yüzde 19,6 ile Yalova oldu.

Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,7 ile Sinop, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 5,4 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Yıllık GSYH'nin zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artışına en fazla katkı veren il yüzde 3,96 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,95 ile Ankara ve yüzde 0,85 ile İzmir izledi.

Yıllık GSYH büyümesine 2021'de negatif etki eden illerin başında yüzde 0,007 ile Ordu, yüzde 0,008 ile Rize, yüzde 0,009 ile Çanakkale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
İŞ-YAŞAM 'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
Türkiye İnovasyon Haftası'na geri sayım başladı
İŞ-YAŞAM 'İnovasyon trenini kaçırmayalım'
Son dakika haberi Bilgin'den 'EYT'de yaş sınırı' açıklaması
İŞ-YAŞAM Bilgin'den 'EYT'de yaş sınırı' açıklaması
Arçelik Mısır fabrikasının temelini attı
İŞ-YAŞAM Arçelik Mısır fabrikasının temelini attı
Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları sektöründeki soruşturmasında savunma alındı
İŞ-YAŞAM Sözlü savunmalar alındı
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
İŞ-YAŞAM TÜRK-İŞ: "Asgari ücretle çalışanların sayısı ...
Musk tahtını Bernard Arnault'a kaptırdı
İŞ-YAŞAM Musk tahtını Bernard Arnault'a kaptırdı
Son dakika haberi Bakan Kurum'dan poşet fiyatı açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Kurum'dan poşet fiyatı açıklaması
Son dakika haberi Beştepe'de EYT toplantısı
İŞ-YAŞAM Beştepe'de EYT toplantısı
Son dakika haberi Asgari ücrette beklenti belli oldu
İŞ-YAŞAM Asgari ücrette beklenti belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.