Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

BİR YILDA 24 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.