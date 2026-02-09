Habertürk
        Kocaeli haberleri: 24 öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı

        24 öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, görev yaptığı ortaokulda 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki öğretmen O.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 07:54 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:54
        24 öğrenciyi taciz eden öğretmen tutuklandı!
        Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin (32) kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

        BİR YILDA 24 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

        Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

        Kocaelispor - Beşiktaş maçında hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz'ın (21) tribünden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

