Oğlunun kavga ettiği arkadaşının babasını pompalı tüfekle yaraladı

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Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kanber B., oğlunun kavga ettiği arkadaşının evine giderek, tartıştığı babası Ümit S.'yi pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Harman Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Kanber B., oğlunun gündüz saatlerinde kavga ettiği çocuğun babası Ümit S. ile konuşmak için evine geldi. Babalar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Kanber B., yanındaki pompalı tüfekle Ümit S.'ye iki kez ateş ettikten sonra silahı bırakarak kaçtı. Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Ümit S.'yi görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesini beklemeyen yakınları, Ümit S.´yi kendi araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ümit S. tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan Kanber B.'yi kısa sürede yakaladı. Kanber B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2022-12-25 23:31:34



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