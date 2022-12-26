Denizi kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´nde denizi kirlettiği belirlenen Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı´ndan, İzmit Körfezi´nde Derince´de bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna bandıralı `Lıme´ isimli kuru yük gemisinin denize balast bıraktığını belirledi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-12-26 11:22:26



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