Kocaeli'de yükseklerde kar yağışı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent Ormanı´na gelenler çocuklarıyla birlikte kar yağışı altında eğlendi.

Kocaeli´de öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit Kabaoğlu Mahallesi ve Umuttepe bölgesinde başlayan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma yaptı. Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde çocuklarının eğlenmesi için Kent Ormanı´na geldi. Çocuklar kar yağışı altında kar topu oynamanın keyfine vardı.

Kent Ormanı´na oğlu Ali Asaf ile birlikte kar topu oynamaya gelen Mümin Ergün, "Okullar açılmadan yağsaydı daha iyi olurdu tabi. Yarın da okullar açılacak. Biz de delikanlı gezsin diye getirdik onu. Kar yağmasını bir haftadır bekliyoruz. Çocuğu evde zor tuttuk. Merkeze yağmur yağınca, burada kar yağdığını düşündük. Kalkıp, geldik" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-02-05 17:41:53



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