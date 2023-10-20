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        Kocaeli´de binlerce kişi Filistin için yürüdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:35
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        Kocaeli´de binlerce kişi Filistin için yürüdü (2)
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        ÇÖPKONTEYNERİNE`İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ´ YAZILIP, ÇELENK BIRAKILDI

        Kocaeli´nin İzmit ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla yapılan Filistin´e destek yürüyüşünde çöp konteynerine `İsrail Büyükelçiliği´ yazılarak siyah çelenk bırakıldı. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, "İsrail hükümetinin zihniyeti bu çöp kutusuna layık. Bizim dinimiz ancak bu kadar hakaret etmeye müsaade ediyor. Buradan İsrail devletini yönetenlere en kalbi duygularla şunu söylüyoruz; Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı.

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