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        Liselilerin 'kız meselesi' kavgasında darbedilip, bıçaklandı; o anlar kamerada

        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:25
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        Liselilerin 'kız meselesi' kavgasında darbedilip, bıçaklandı; o anlar kamerada
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        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu. Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

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