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        Kocaeli'de sahte ilanlarla 71 kişiyi 500 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 4 tutuklama

        KOCAELİ'de,kurdukları otomobil yedek parçası satışı görünümlü internet siteleri üzerinden sahte ilanlarla 71 kişiyi toplam 500 bin TL dolandırdığı iddia edilen suç şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:35
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        Kocaeli'de sahte ilanlarla 71 kişiyi 500 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 4 tutuklama
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        KOCAELİ'de,kurdukları otomobil yedek parçası satışı görünümlü internet siteleri üzerinden sahte ilanlarla 71 kişiyi toplam 500 bin TL dolandırdığı iddia edilen suç şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları otomobil yedek parçası satışı görünümlü internet siteleriyle 71 kişiyi 500 bin TL dolandıran şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesi üyesi 12 kişinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Şüphelilerden 2'sinin benzer suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin ise Darıca ve Gebze'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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