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        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz

        MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öncelikle bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz, bütün ebeveynlerimiz ve bütün ailelerimiz. Aile eğitim-öğretim sürecine destek olmazsa, aile bu anlamda çocuklarını teşvik etmezse; eğitim-öğretim süreci maalesef okulla sınırlı kalır ve istediğimiz başarıyı elde edemeyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:45
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        Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz
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        MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öncelikle bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz, bütün ebeveynlerimiz ve bütün ailelerimiz. Aile eğitim-öğretim sürecine destek olmazsa, aile bu anlamda çocuklarını teşvik etmezse; eğitim-öğretim süreci maalesef okulla sınırlı kalır ve istediğimiz başarıyı elde edemeyiz" dedi.

        Bakan Tekin, Kocaeli'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tekin'e; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri eşlik etti. Kocaeli Valiliği'nde gazetecilere konuşan Tekin, "Dünya, şu anda bir insanlık imtihanına tabi tutulmuş durumda. Maalesef dünya barışını, temel insan haklarını ve hukuki ilkeleri korumakla görevli olan uluslararası yapılar, bu imtihanda başarısız olmuş durumdalar. Bu müdahalede başarısız olduklarına göre; ya bu kurumları yöneten kişilerin tercihleri siyasal/ideolojik ya da bu kurumları yöneten kişilerin tabi oldukları, evrensel metinler diye tanımlanan metinlerde problem var. İkisinden biri eksik ki bu kurumlar, müdahale etmiyor. Demek ki dünyadaki siyasal düzenin, bu anlamadaki uluslararası mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum" dedi.

        AİLELERE ÇAĞRI

        Eğitim sürecinde ailenin önemine de değinen Tekin, "Bütün bunları yaparken Milli Eğitim Bakanlığı olarak paydaşlarımız, desteklerini ve katkılarını beklediğimiz kurumlar ve kişiler var. Öncelikle bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz, bütün ebeveynlerimiz ve bütün ailelerimiz. Ne kadar güzel binalar yaparsak yapalım, ne kadar güzel eğitim ortamları oluşturursak oluşturalım; eğitim-öğretimde kalite ve nitelikle ilgili tartışmaların odağında aile var. Aile eğitim-öğretim sürecine destek olmazsa, aile bu anlamda çocuklarını teşvik etmezse; eğitim-öğretim süreci maalesef okulla sınırlı kalır ve istediğimiz başarıyı elde edemeyiz. O yüzden en büyük paydaşımız olarak bütün Türkiye toplumunu, bütün Türk ailelerini bu konuda bize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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