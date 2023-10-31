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        Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, öğrencisi M.H.Y.'yi (17) darbeden Cafer D.'nin yargılandığı Kocaeli 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tanıklar dinlendi. M.H.Y., mahkemede "Olay tarihinde öğretmenim tekrar döver diye olay basına yansıyana kadar kendisinden şikayetçi olamadım" dedi. Tanık olarak dinlenen öğrenciler de öğretmenlerinden birçok kez dayak yediklerini ifade etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:49 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:50
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        Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, öğrencisi M.H.Y.'yi (17) darbeden Cafer D.'nin yargılandığı Kocaeli 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tanıklar dinlendi. M.H.Y., mahkemede "Olay tarihinde öğretmenim tekrar döver diye olay basına yansıyana kadar kendisinden şikayetçi olamadım" dedi. Tanık olarak dinlenen öğrenciler de öğretmenlerinden birçok kez dayak yediklerini ifade etti. 

        Olay, 21 Mart 2022'de İzmit Mesleki Eğitim Merkezi´nde meydana geldi. Makine bölümü öğrencisi M.H.Y., öğretmeni Cafer D. tarafından darbedildi. O anlar ise sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çekilen video da sosyal medyada yayınlandı. Darbedilen çocuğun kendi çocuğu olduğunu fark eden M.H.Y.'nin ailesi, Kocaeli Adliyesi´ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen Cafer D.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, Kocaeli 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya M.H.Y., tanıklar ve avukatlar katılırken sanık öğretmen Cafer D. ise katılmadı.

        'BASINA YANSIYANA KADAR KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM'

        M.H.Y. şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Olay tarihinde öğretmenim tekrar döver diye olay basına yansıyana kadar kendisinden şikayetçi olamadım" ifadelerini kullandı.

        'ENSESİNE VE KAFASINA VURDU'

        Olay tarihinde aynı sınıfta bulunan öğrenci B.Y., tanık olarak dinlendi. Videoyu kendisinin çektiğini belirten B.Y., "Olay tarihinde sınıfta gürültü yapmamız sebebiyle öğretmenimiz bize sinirliydi. Susmamız için bizi uyardı. O esnada ben de telefonla oynuyordum ve kamera açıktı. Öğretmenim Cafer D., M.H.Y.'ye doğru yürümeye başladı ve daha sonra ensesine ve kafasına vurdu. M.H.Y. gülmedi ancak biz sınıfta arkadaşlarla güldük" diye konuştu. 

        Video hakkında da konuşan B.Y., "Arkadaşlarımın videoyu istemesi üzerine onlara yolladım. Öğretmenimin istemesi üzerine sildiğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

        'BAŞIMI KALDIRIP 'ÖĞRETMENİM VURMAYIN' DERDİM'

        Cafer D.'nin daha önce kendisine vurduğunu da söyleyen B.Y., "Dersi dinlemediğim ve uyuduğum gerekçesiyle benimle tartışmıştı. Benim üzerime geldiğini gördüğümde başımı kaldırıp 'öğretmenim vurmayın' derdim. Bazen bize şaka yaptığını düşünürdüm. Bazen sert şekilde vururdu. Olay günü bir ders önce de gürültü yaptığımızdan dolayı öğretmenimiz bana da vurmuştu" dedi.

        'HEPİMİZ ÇOK KEZ DAYAK YEDİK'

        Olay tarihinde sınıf arkadaşı olan B.Ç. ise Cafer D.´nin kendisinin 3 yıllık öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğretmenim Cafer D.'den hepimiz çok kez dayak yedik. Eliyle ve cetvelle de bize vurmuşluğu olmuştur" dedi.

        'ÖĞRETMENİMİZ, ARKADAŞIMIZI DÖVERKEN KÜFÜR DE ETTİ'

        Olay gününü de anlatan B.Ç., "Olay günü herkes sınıfta konuşuyordu. O gün öğretmenimizden aldığımız 2 ders vardı. Öğretmen ilk dersinde derste konuşuyorduk diye bize de vurdu. Daha önce gürültü yaptığımız için bizi uyarmıştı. M.H.Y., arkasına dönerek bana saati sordu. O esnada Cafer D., M.H.Y.´nin yanına gelerek darbetti. Biz, genelde Cafer D.´nin bizi dövmesini şaka olarak algılıyorduk. Öğretmenimiz diye bir şey demiyorduk. O gün ilk derste ben dahil birkaçımıza cetvelle vurdu. Öğretmenimiz, arkadaşımızı döverken küfür de etti" diye konuştu.

        Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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