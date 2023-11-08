Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü kaza kamerada (2)
ANNEİLE3 AYLIK KIZININ CENAZELERİ, AYNI TABUTA KONDU
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ters yöne giren cip ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık Vetin El Said'in cenazeleri, aynı tabuta koyularak Barbaros Mahallesi Körfez Camisi'ne getirildi. Suriye uyruklu anne ile kızı için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Gölcük ilçesinde oturan Suriyeli ailenin, Başiskele'ye akraba ziyaretine gittikleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada yaralanan 10 kişinin ise tedavileri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.