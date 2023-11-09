Minibüs, kayan otomobile çarptı; 5 yaralı

KOCAELİ'deturistleri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobile çarptı; kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi sınırlarındaki Sipahiler mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DZK 469 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bu sırada arkasından gelen, yabancı turistleri taşıyan 34 DZL 832 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Kazada minibüsteki 3 kişi ile otomobildeki 2 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.