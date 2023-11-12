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        Kahve zinciri şubesinde oturanlara İsrail protestosu; içecekler yere fırlatıldı

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde bulunan bir AVM´deki kahve zincirinin şubesine gelen bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:40
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        Kahve zinciri şubesinde oturanlara İsrail protestosu; içecekler yere fırlatıldı
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        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde bulunan bir AVM´deki kahve zincirinin şubesine gelen bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti. 

        İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail´i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM´ye gitti. Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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