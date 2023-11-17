Kimyasal sızıntıdan etkilenen 14 kargo çalışanı gözlem altında

KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde, kargo firmasında dün paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 14 kargo çalışanının hastanede tedavileri sürüyor. Kimyasal maddenin kanda pıhtılaşmaya yol açması nedeniyle 14 kişinin gözlem altında tutuldukları öğrenildi.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firmasındaki 14 personel sızıntıdan etkilendi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerinin, olay yerinde kurdukları çadırda ilk müdahaleleri yapılan 14 kargo çalışanı çevre hastanelere sevk edilip tedaviye alındı.

Benzoil klorür isimli kimyasal maddeye maruz kalan kargo çalışanlarından 7'sinin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde, 6'sının Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,1'nin ise özel hastanede tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan ve kimyasal maddenin kanda pıhtılaşmaya yol açması nedeniyle gözlem altında tutuldukları öğrenilen 14 kişinin, pazartesi gününe kadar hastanede tedavileri devam edecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.