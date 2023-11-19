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        TEM Otoyolu'nda ulaşıma 'kar' engeli; araç kuyrukları oluştu

        KOCAELİ'deyoğunkar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:30
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        TEM Otoyolu'nda ulaşıma 'kar' engeli; araç kuyrukları oluştu
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        KOCAELİ'deyoğunkar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kocaeli'de yoğun kar yağışı etkili oldu. TEM Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun Ankara istikametinde de ulaşım yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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