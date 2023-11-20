İzmit Körfezi, çamur rengini aldı (2)
23SAATTEMETREKAREYE 73 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Kocaeli Valiliği, ortalama rüzgar hızının 21 kilometre olduğu, kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yağışlar nedeniyle İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan yaklaşık 20 dönüm alana sahip tarlaları su bastı. Çiftçilerin patlıcan, ıspanak, kıvırcık gibi ürünleri büyük zarar gördü. İzmit-Kandıra yolu üzerinde bulunan bazı tarım arazileri de su altında kaldı. Yetkililerin bölgede incelemeleri sürüyor.
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